Pontedassio. A Lugagnano in provincia di Verona i bikers esordienti allievi e G6 del Rustybike team junior hanno corso sotto una pioggia battente ed un terreno a dir poco impraticabile. Per la categoria allievi grandissima prestazione per Matteo Siffredi che solo all’ultima curva deve rinunciare al gradino più alto del podio.

Negli esordienti prendono il via Rolando Joann, Massa Federico, Gammino Tiziano e Alassio Christian. Anche Samuele Rainisio da il massimo su un tracciato davvero impegnativo ben figurando al traguardo. Corrono a Modena, su strada in un percorso da ripetere sei volte con arrivo in salita gli allievi, Alassio Simone, Fordano Alessio, Anselmi Tommaso e Bianchino Wellington.

Ad Andora per il giro della provincia di Savona corrono su strada i giovanissimi. Esordio su strada per Ferrari Valerio nella categoria G6. Doppietta nei G5, salgono sul gradino più alto del podio Orengo Edoardo e Rolando Amelie. Nei G4 bravo Luca fordano che giunge 7 e per finire una super Elisabetta Ricciardi vince nei G3 e nella stessa categoria giunge 5 Rainisio Cristian.