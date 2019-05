Visita di Matteo Salvini a Sanremo, Tommasini: «La città è importante nel panorama nazionale»

Sanremo. «Ringrazio Matteo Salvini per la sua imminente visita a Sanremo: domenica sarà un’occasione per rafforzare ulteriormente una campagna elettorale che continua a darci segnali estremamente positivi. I dati confermano – scrive il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini – una tendenza più che incoraggiante e la città lancia segnali a favore di un rinnovamento radicale».

«In questi mesi – prosegue Tommasini – sono molti gli esponenti politici nazionali e non, che hanno visitato Sanremo e hanno voluto dare il loro sostegno alla coalizione che qui si candida a guidare una città con convinzione ed entusiasmo. Domenica avremo una ulteriore conferma di come questa città sia importante nel panorama nazionale e che proprio per questo, merita di ritrovare lustro e peso che oggi ha perso».

«Sanremo – conclude Tommasini – non può permettersi di essere una città isolata non solo per le infrastrutture ma anche in termini politici e amministrativi. Esiste un’unità di intenti nella coalizione civica e di centro destra che lavorerà unita verso un nuovo inizio».