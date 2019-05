Villa Faraldi, domenica la 2° prova del “Trofeo dello Scalatore”

Villa Faraldi. Il Comune di Villa Faraldi in collaborazione l’Asd Blu di Mare di Mauro Torti e Donatella Negro e con la partecipazione dell’Unione nazionale invalidi di servizio istituzionale organizza per domenica 5 maggio una gara ciclistica valida come seconda prova del “Trofeo dello Scalatore“.

Il percorso lungo 60 kilometri s snoda tra Tovo Faraldi con (arrivo a Tovo), toccando le località di San Bartolomeo al Mare, Diano Marina, Cervo, Bossaneto, San Bartolomeo e Andora.

Si disputano anche il 13° Memorial Flavio Negro, il 10° Memorial Daniela Brunetti e il 1° Memorial Dino Glorio.

Presenzierà la Medaglia d’oro vittime del terrorismo Antonio Brunetti

Ritrovo alle ore 8, partenza 9.15.