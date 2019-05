Viabilità in corso Italia, Semplicemente Bordighera: «Quale importanza la Giunta attribuisce alla pedonalizzazione?»

Bordighera. «Leggiamo, con un certo stupore, le notizie e le dichiarazioni del sindaco Ingenito apparse in questi giorni sugli organi di informazione relativamente alla viabilità di corso Italia. Pare che Sindaco e Giunta stiano rivalutando le decisioni categoricamente e precipitosamente prese all’inizio del mandato che avevano portato a riaprire in due sensi la viabilità veicolare di corso Italia» – afferma Giuseppe Trucchi di Semplicemente Bordighera.

«Il ripensamento sembrerebbe dipendere da alcune raccolte di firme che gruppi di cittadini di Bordighera hanno effettuato sull’argomento. Poiché però neanche le raccolte firme esprimono una opinione condivisa la Giunta cittadina è tormentata da un dubbio amletico. Ci permettiamo alcune osservazioni che sorgono spontanee e una domanda. Crede veramente il Sindaco che ci siano “strategie politiche” dietro le raccolte firme? Noi speriamo che sia solo una osservazione precipitosa. Diversamente sarebbe corretto specificare a chi e a che cosa ci si riferisce.

Inoltre ci domandiamo se non sarebbe stato più equilibrato mantenere, come noi avevamo proposto, un senso unico in corso Italia e ragionare senza fretta sulle decisioni future. E ancora ci lascia perplessi il fatto che la amministrazione di Bordighera prenda decisioni in base a semplici raccolte firme che come si vede possono anche essere in contraddizione tra loro.

Il parere dei cittadini è importantissimo ma la strategia amministrativa dovrebbe avere una propria visione strategica. Per ultimo gradiremmo sapere quale importanza la Giunta attribuisca alla pedonalizzazione di corso Italia rispetto alle attività commerciali ivi ubicate o se al contrario non ne attribuisca alcuna. Sarebbe utile e democratico parlarne in Commissione Consigliare» – dichiara Giuseppe Trucchi di Semplicemente Bordighera.