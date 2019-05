Verso le elezioni europee: il messaggio del Vescovo di Ventimiglia-Sanremo

Ventimiglia-Sanremo. «Domenica 26 maggio saremo chiamati alle urne per il rinnovo del Parlamento europeo; tale appuntamento rappresenta un significativo momento di partecipazione politica, un vero e proprio “esercizio di sovranità” tramite un voto, che non coinvolge soltanto aspetti tecnici o amministrativi, ma mette in campo importanti temi di vita personale e sociale inerenti ambiti decisivi sotto il profilo etico come la vita, la famiglia, la giustizia, la libertà e la solidarietà» – dichiara il vescovo di Ventimiglia-Sanremo monsignor Antonio Suetta nel suo messaggio in vista delle prossime elezioni europee.

Ecco il discorso completo del vescovo: Clicca qui