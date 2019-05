Ventimiglia, via Aurelia chiusa al traffico per lavori

Ventimiglia. Per consentire alla Società richiedente di effettuare la posa di materiali sul terreno privato situato tra la statale e Via della Pace, in località Grimaldi, nel comune di Ventimiglia (IM), la statale 1 “Via Aurelia” sarà chiusa al traffico tra le ore 23:00 di domani, mercoledì 15 maggio e le ore 5:00 di giovedì 16 maggio in corrispondenza del km 696.

Durante la chiusura la circolazione sarà deviata sulla statale 1 dir e sulla viabilità locale.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida