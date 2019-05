Ventimiglia, venerdì l’ultimo saluto a Mauro Sismondini

Ventimiglia. Verranno celebrati alle 10 di venerdì 17 maggio, presso la chiesa di Sant’Agostino, i funerali di Mauro Sismondini, morto questa mattina a 61 anni per le conseguenze di una lunga malattia.

Ex impiegato di banca e promotore finanziario, Mauro era molto conosciuto a Ventimiglia anche per il suo impegno politico e amministrativo, avendo militato nella Democrazia Cristiana per circa vent’anni. Oltre a questo, Sismondini era anche molto attivo nella parrocchia dove venerdì amici e conoscenti si stringeranno intorno alla famiglia per salutarlo.