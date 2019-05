Ventimiglia. Un giro negli uffici, per constatare di persona lo stato delle pratiche e poi subito al lavoro, analizzando il Bilancio per vedere da cosa ripartire. Il primo giorno ufficiale da sindaco, Gaetano Scullino lo ha passato così. Entrato a palazzo intorno alle 12,30, Scullino ha atteso un po’ prima di entrare nell’ufficio del sindaco, sperando che arrivasse l’uscente Ioculano: «Non mi sembra corretto entrare senza di lui», ha detto. Ma l’ex sindaco non è arrivato.

«Ringrazio tutti per essere qua – ha detto Scullino – Oggi rientro in questa sala del primo cittadino con molta commozione. Sono uscito sette anni fa e dopo anni di svariate vicessitudini, i ventimigliesi mi hanno voluto premiare e onorare del loro consenso per ritornare il loro sindaco. Devo dire che questo momento l’ho sognato e oggi si è realizzato. Sono certo che questa loro fiducia cercherò di meritarmelo in ogni momento della giornata, del mese e di ogni anno. Ci sono cinque anni di lavoro: non mi risparmierò mai perché voglio ridare alla città l’onore di avermi riconsentito di entrare in questo palazzo comunale e mettermi al servizio di tutta la città».

di 19 Galleria fotografica Insediamento Gaetano Scullino









E ancora: «I cittadini hanno letto e approvato il nostro programma e noi sulla linea di quel programma amministreremo per i prossimi cinque anni la città di Ventimiglia con la consapevolezza della grande responsabilità e del grande impegno che ci siamo impegnati a concretizzare».