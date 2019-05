Ventimiglia. Si è svolta mercoledì sera in un teatro comunale gremito la presentazione delle due liste civiche (‘Voglia di Ricominciare’ e ‘Ricominciamo’) a sostegno del candidato sindaco Antonino Falzone. Punti del programma elettorale di Falzone, che mira a trasformare Ventimiglia nella prima ‘città Europea’ e a renderla più vivibile sotto ogni aspetto, sono stati illustrati dallo stesso candidato, che ha presentato anche tutti e trentadue i suoi candidati alla carica di consiglieri comunali.

Oltre alla politica, la serata ha visto protagonisti numerosi giovani talenti che si sono alternati sul palco: dai ballerini della scuola ‘Tempo della Danza’ di Fabiana Caccamo, alle esibizioni canore di Aurora Trucco e Simone Molardi. E ancora musiche al pianoforte di Ivan Galli, il soprano Anna Karapetian dall’Armenia, il baritono Wolfang Rauch dalla Germania e il pianista Errol Girdlestone dall’Inghilterra. Uno spettacolo internazionale, dunque, così come deve diventare Ventimiglia secondo il candidato Falzone.

di 29 Galleria fotografica Presentazione liste Antonino Falzone









La serata, presentata da Paolo Bianco, organizzata da Domenico Messana e coordinata da Eliana Giacosa, ha visto protagoniste anche le bellissime ragazze di Miss Gran Prix che per l’occasione hanno indossato splendidi abiti imprestati dal negozio di Bordighera Jumpy Boutique di Martina Masin.

I candidati.

Ricominciamo:

1)ABBATE LUIGI: dirigente di Polizia di Stato in pensione

2)BERRO SILVIA: restauratrice organizzatrice

3)BOTTINI ANNA : insegnante maestra

4)BOYER CLAIRE: dirigente servizi sociali in pensione

5)CANGIANO MARIO: commerciante

6)CARIDI ANTONELLA: avvocato

7)CAVALIERE ALLESSANDRA: dipendente impiegata

8)DE FRANCO GAETANO: albergatore

9)DEMARIA ANGELO: responsabile amministrazione d’azienda

10)FALZONE STEFANIA: international manager

11)GULLACE SAVERIO: frontaliere dipendente cuoco

12)LELII BARBARA: DIPENDENTE gelateria e istruttrice pilates

13)MESSANA DOMENICO: dipendente, organizzatore spettacoli e concorsi di bellezza

14)NIGRO MIRELLA: medico pediatra

15)STARACE LUCA: artigiano carrozziere e pilota rally

16)VINSONNEAU DANIEL: ingegnere

Voglia di Ricominciare:

1) ATZORI ANTONELLO: ristoratore

2)BEVILACQUA CONCETTA: commerciante

3)BIANCO GIOVANNI: pensionato

4)BIGONI FABIO MARIA: ufficiale marina in congedo

5)CAPPA LUCA: artigiano orafo

6)CATALANO GIACOMO: ristoratore

7)CELLURA MARIA: dipendente barista

8)DI MAGGIO ANGELA: commerciante ambulante

9)FERRANDO EMANUEL : frontaliere dipendente

10)MARTINI GIAN PIERO: avvocato

11)MINGHERLINO DANIELA: ristoratrice

12)RAITI CARLO: notaio

13)RUSSO SALVATORE: ex brigadiere cc in pensione

14)SPINELLI CHIARA: amministratrice e consulente centro contabile fiscale

15)TREVISAN VERONICA: Laureanda in scienze e tecnologia per la natura e l’ambiente

16)VISCO AURELIA VERONICA: dipendente barista

Il programma: