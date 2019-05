Ventimiglia. Si è conclusa la terza esperienza nazionale per la Sunny Gym che ha portato in gara 18 ginnaste qualificate per i campionati italiani che hanno rappresentato la Liguria. Dal 23 al 26 maggio ha infatti partecipato al Campionato Nazionale Libertas Ginnastica Artistica a Cesenatico.

Ottimi piazzamenti e risultati da parte di tutte le atlete, anche da chi ha svolto la gara con qualche imprecisione dovuta alla tensione.

I risultati:

LIVELLO PROMOZIONE

Categoria Giovani

Classifica Assoluta

5° classificata Tramontana Chiara

8° classificata Rocca Sofia

9° classificata Crescente Sophie

13° classificata Tuttoilmondo Lisa

Al Volteggio

Campionessa italiana Tramontana Chiara

3° classificata Rocca Sofia

Sfiora il podio con il 4° posto Tuttoilmondo Lisa

Al Trampolino

3°classificata Tramontana Chiara

Altro podio sfiorato da Crescente Sophie 4° classificata

Alle parallele 2° classificata Rocca Sofia

Categoria Juniores Promozione

3° classificata al corpo libero Giovinazzo Stella

Renosi Nora ottiene un ottimo 6° posto a parallela

Si piazza al 13° posto su 29 la squadra composta da: Cianci Siria, Pagliuca Giulia, Tramontana Chiara, Tuttoilmondo Lisa, Crescente Sophie, Rocca Sofia.

LIVELLO SERIE C1

Categoria Allieve (55 Ginnaste partecipanti)

Classifica Assoluta

11° classificata Pescador Matilde che conquista anche un ottimo 4°posto a corpo libero

12° classificata Luci Serena che conquista il 2° posto al mini trampolino

Campionessa Nazionale di Volteggio Ierardi Ilaria 1° classificata

Categoria Juniores Serie C1 (53 Ginnaste)

Forieri Sara si piazza 12° nella generale e 4° al mini trampolino

Nella gara a squadre (Sacchetti Sara, Barilaro Victoria, Forieri Sara, Pescador Matilde, Luci Serena, Ierardi Ilaria) conquistano il 10° posto su 28 squadre partecipanti, rientrando cosi nelle migliori 10 squadre di categoria serie C1.

LIVELLO SERIE B

Categoria Allieve

Comoglio Gaia 7° Assoluta 3° classificata a trampolino e 3° classificata a Volteggio

Categoria Juniores B

Berardi Layla conquista il 5° a Volteggio con un punteggio di 9.700

Mataloni Federica fa il suo esordio in Serie B conquistando il 4° posto a trampolino a 0.10 dal terzo

Categoria Seniores B

Milan Paola si piazza 12° nella generale e 6° a volteggio

Si ritengono soddisfatte l’allenatrice Scriva Francesca e le sue collaboratrici Dalila ed Elisabetta, considerando che è solo il terzo anno di gare svolte tutte le ginnaste sono riuscite a svolgere un ottimo lavoro. Si ringraziano tutti i genitori della preziosa collaborazione.