Ventimiglia. Sono stati consegnati stamani agli studenti del liceo Aprosio che hanno partecipato al progetto ‘Apprendisti Ciceroni’, gli attestati di partecipazione del FAI (Fondo Ambiente Italiano) validi anche come crediti scolastici.

Presenti le classi 3°S Liguistico e la 4°A Scientifico: la prima è stata protagonista del progetto ‘Apprendisti Ciceroni e Santuario Internazionale dei Cetacei Pelagos’, nel quale i liceali si sono rapportati con gli studenti delle medie dell’Istituto Biancheri di Ventimiglia in una formazione ‘peer-to-peer’, mentre gli studenti dello scientifico hanno partecipato alla XXVII Giornata FAI di Primavera a Bordighera nella veste di ‘Apprendisti Ciceroni’ accogliendo e accompagnando i visitatori a Villa Etelinda e Villa Garnier, dopo esser stati formati dall’architetto Gisella Merello, esperta dell’opera di Garnier a Bordighera.

«Molti di voi sono diventati protagonisti e hanno dimostrato di essere capaci a gestire situazione importanti – ha detto il preside Giuseppe Monticone – E questo è un aspetto scolasticamente parlando fondamentale perché se noi vi dobbiamo aiutare a crescere, il fatto di vedervi camminare con le vostre gambe è una bella soddisfazione da parte della scuola».

Presenti anche gli assessori di Bordighera Marzia Baldassarre e Melina Rodà che hanno ringraziato i giovani studenti per il loro impegno a Bordighera, mentre il maresciallo della Guardia Costiera Tommaso Cassano ha spiegato quale sia l’importanza di mantenere pulite le spiagge, evitando di gettare rifiuti in mare per tutelare l’ambiente e i suoi abitanti: pesci e cetacei che popolano il mar Mediterraneo.

Per il FAI sono intervenute l’architetto Carmen Lanteri (capo-delegazione Imperia) e l’architetto Roberta Cento Croce (presidente regionale).