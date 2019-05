Ventimiglia, sport e politica al torneo di calcio a cinque ai campetti di Peglia

Ventimiglia. Sport e politica è il mix che si prospetta per la giornata di sabato 4 maggio dove dalle 15:45 alle 19 ai campetti del DLF di Peglia dove si affronteranno in un torneo di calcio a cinque delle squadre molto

‘particolari’.

Si tratta infatti di una sfida che vedrà l’amichevole scontro tra i cinque partiti della coalizione di centrodestra per Scullino candidato Sindaco di Ventimiglia. Dopo la presentazione delle squadre alle 16 inizieranno gli incontri. Alla competizione parteciperanno dunque i candidati per la carica di consigliere comunale della città di confine delle liste: Lega Ventimiglia, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Ventimiglia nel cuore e la lista civica Scullino Sindaco e da regolamento dovrà essere presente in campo ad ogni partita per ogni squadra almeno una donna.

I match in due riprese da 10 minuti ciascuna, che vedranno come commentatore il candidato Sindaco Gaetano Scullino, si alterneranno ad interventi politici in cui si parlerà del programma elettorale e momenti in cui i candidati si faranno conoscere ai cittadini che sono calorosamente invitati a partecipare all’evento.

Non mancheranno quindi momenti di divertimento ma anche di importante dibattito politico nell’interesse di tutta la comunità in una giornata che si enuncia davvero interessante sotto molteplici aspetti. Il ricavato delle quote di partecipazione dei giocatori/candidati sarà devoluto in beneficenza naturalmente sempre in favore della città di Ventimiglia.