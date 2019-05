Ventimiglia, spara al vicino che fa rumore: ottantenne denunciato per lesioni

Ventimiglia. Un uomo di 80 anni è stato denunciato dai carabinieri per lesioni aggravate: ha indirizzato, infatti, con un fucile ad aria compressa una gragnuola di pallini alle gambe del vicino di casa che stava ripulendo il giardino. Era, infatti, indispettito per non riuscire a prendere sonno per il riposino pomeridiano.

Una decina di pallini sono andati a bersaglio e sono stati estratti al malcapitato dai medici del Pronto soccorso.

Su posto sono interventi i carabinieri chiamati dalla vittima. Inevitabile per il nonnino la denuncia.