Ventimiglia, sondaggio Opimedia. Le reazioni dei protagonisti

Ventimiglia. Il sondaggio sulle amministrative comunali realizzato, su commissione di Riviera24.it, dalla Opimedia Consulting di Paolo Ghibaudo, presentato stamani presso la biblioteca Aprosiana, ha spaccato l’opinione pubblica, come era naturale che fosse. Da una parte ci sono gli scontenti, quelli che tifano per il sindaco uscente Enrico Ioculano, dato a sette punti di svantaggio dal rivale Gaetano Scullino (vincente con una forbice tra il 39 e il 45 per cento), e i candidati sindaco Giovanni Ballestra (dall’1 al 4 per cento) e Antonino Falzone (dallo 0 al 3 per cento). Dall’altra c’è la coalizione che appoggia Scullino e i cittadini che sostengono il candidato sindaco del centrodestra unito.

«E’ un sondaggio fatto bene che vede la conferma della Lega primo partito a Ventimiglia dopo l’ottimo risultato delle Politiche – ha dichiarato al termine della presentazione l’onorevole Flavio Di Muro (Lega) – Un dato che premia il lavoro di Matteo Salvini, ma anche l’ottimo lavoro della squadra della Lega a livello ventimigliese. La campagna elettorale è in corso. Non diamo questi risultati per scontati: i nostri candidati stanno chiedendo i voti via per via, frazione per frazione, quindi a mio modesto parere possiamo solo incrementare».

«Mancano 23 giorni di campagna elettorale e sono i giorni più importanti – ha detto Gaetano Scullino – Però devo dire che la partenza è buona. Sono molto onorato anche della fiducia che mi riservano i concittadini».

Gaetano Scullino



A colpire Mauro Merlenghi, capolista della civica ‘Scullino Sindaco’, è il dato sul giudizio nei confronti dell’amministrazione uscente: «Solitamente dovrebbe essere molto più alto – ha dichiarato – Invece è molto positivo per il 5 per cento degli intervistati e positivo per il 34 per cento. Credo che questo sia un dato che debba far riflettere sia la città di Ventimiglia che gli amministratori uscenti».