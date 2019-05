Ventimiglia. «Quella di questa sera è una festa popolare in una piazza che la città ha sempre desiderato». Lo ha detto il candidato sindaco Antonino Falzone, che per salutare gli amici che lo hanno sostenuto nella campagna elettorale ha organizzato un concerto in piazza della Libertà. Una festa per tutti, elettori e non, che hanno condiviso una serata insieme a candidato sindaco e candidati consiglieri.

«La campagna elettorale è finita – ha aggiunto Falzone – E qualunque sia il risultato di domenica io sono felice perché ho messo insieme una grande squadra di amici».

«Ho ritenuto che l’impegno diretto fosse il miglior modo per contribuire alla rinascita della nostra città. ponendo la mia esperienza umana e professionale al servizio delle persone che in questa città vivono ed operano, oltre che a coloro che vorrebbero contribuire con il loro lavoro ma non ne hanno l’occasione», ha concluso il candidato sindaco.