Ventimiglia, Scullino nettamente davanti a Ioculano

Ventimiglia. Netto vantaggio di Gaetano Scullino sul sindaco uscente Enrico Ioculano. Il candidato sindaco per il centrodestra unito (con le tre liste di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) e per le civiche “Ventimiglia nel Cuore” e “Scullino Sindaco al momento ha superato il 58 per cento.

Secondo i dati del seggio numero 14 “Tano” ha ottenuto finora 272 voti, seguito da Ioculano 184, Ballestra 95 e Falzone 12. E’ solo una delle 26 sezione dove ieri si è votato a Ventimiglia, ma se si confermassero questi voti significherebbe vittoria al primo turno.