Ventimiglia. Incidente in serata sulla SS20 al bivio per Ciaixe dove un’auto, che si stava immettendo sulla statale, ha centrato uno scooter che viaggiava in direzione Olivetta.

Ad avere la peggio lo scooterista, soccorso da un equipaggio della Croce Verde Intemelia e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo in codice giallo di media gravità.

Sul posto sono accorsi anche polizia e carabinieri che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.