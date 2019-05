Ventimiglia, salvano equipaggio circondato dalle fiamme: la testimonianza

Ventimiglia. Salvano quattro turisti dalle fiamme scaturite a borda di un’imbarcazione a vela, ieri pomeriggio al largo della città di confine.

Filippo Pitura, autore della testimonianza di seguito riportata, spiega come, con l’aiuto degli amici, Roberto, Riccardo e Laura, ha compiuto “l’eroico” gesto: «Siamo partiti dall’associazione pescatori dilettanti ventimigliesi, dopo aver visto l’imbarcazione che bruciava davanti al Resentello di Ventimiglia.

Abbiamo avuto la prontezza di mettere la nostra barca in mare e partire per recuperare i quattro sfortunati. Quando siamo arrivati nei pressi dell’imbarcazione avvolta dall’incendio, i suo ospiti si trovavano sopra un piccolo tender bucato, già pieno di acqua.

Due persone nella scialuppa e le rimanenti due in mare. Tra l’altro quelle sopra abbiamo scoperto che non sapevano nuotare e sarebbero annegate se non fossimo intervenuti noi così velocemente. All’arrivo dei soccorsi eravamo già in salvo in terra».