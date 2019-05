Ventimiglia, riuscito il concerto del 1° maggio

Ventimiglia. Si è svolto ieri in piazza della Libertà la prima edizione del concerto del 1° maggio a Ventimiglia, fortemente

voluto dall’attuale amministrazione comunale della città, esprimendo il desiderio, così facendo, di mettere insieme realtà organizzative e musicali del territorio, per il presente e per il futuro, assegnando pertanto in questa occasione all’associazione Pink Time di Ventimiglia l’organizzazione dell’evento.

Si sono esibiti sette band locali che hanno spaziato nei più svariati generi musicali intrattenendo per più di 8 ore circa un

massiccio pubblico già presente fin dalle prime ore del mattino, nonostante il primo caldo di stagione. I presenti hanno ascoltato, ballato e applaudito tutte le band fino alla conclusione del concerto le ore 23,00 circa. In ordine di apparizione si sono esibiti i seguenti gruppi musicali: Neragiostra, Um a zero, Shockin’head, Mad, Primula nera, Mercenari, Vedonero Zucchero Tribute band.

Presentatore e intrattenitore dell’evento il simpaticissimo Daniele Raco che ha regalato al pubblico presente alcuni bei

momenti di comicità. Il service è stato affidato all’Azienda Vama Service di Vallecrosia. Un buon inizio per un evento che può diventare un “Classico” con ancor più promozione e coinvolgimento di tutta la città, con punti di ristoro e collaborazione degli esercizi cittadini.