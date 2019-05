Ventimiglia. Domenica 5 maggio presso i Giardini Tommaso Reggio si è svolta la manifestazione Cianta Mazu premio Contessina di Maggio Ventimiglia. Un evento che dopo circa 10 anni è stato riproposto con grande successo. L’assegnazione del premio Contessina di Maggio consiste nel piantare un albero come simbolo di prosperità e di vita.

«È stato emozionante aver partecipato a questa importante manifestazione – racconta Ramon Bruno, presidente del Sestieri Burgu, che erano presenti. Un tempo a questa manifestazione partecipavano tutti i 6 Sestieri e i Balestieri i quali eseguivano una gara con il lancio della balestra sommando i punti del Piatto del Tasso. Quest’anno i Sestieri erano quattro. Si ringrazia il capitano del Cuventu Andrea Sillipo per l’organizzazione e la realizzazione.

Un dovuto ringraziamento va anche a tutti i tamburini, agli sbandieratori del Burgu e del Cuventu non che del gruppo di Raffaele Regina. Grazie anche ai Balestieri di Ventimiglia che con il sibilo delle loro verette e il forte tonfo dell’impatto sul bersaglio hanno rapito il cuore del pubblico e non da meno le bellissime contessine in competizione del gruppo “Il Giardino Incantato ” di Anfossi Ivano. Si ringraziano anche le maestranze comunali che sono state presenti, Gianni del chioschetto e Devid delle giostre per l’intrattenimento dei più piccoli con tante sorprese come il tappeto di palloncini sponsorizati da Pasta Fresca Morena e dal Sestiere Burgu».