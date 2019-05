Ventimiglia. Domenica scorsa, il Lions Club Ventimiglia, in collaborazione con la scuola “Let’s Dance” di Marisa Faccio, ha organizzato presso il teatro comunale lo spettacolo di danza “ballando per la vita”, giunto ormai alla dodicesima edizione.

Questa iniziativa che coniuga spettacolo, divertimento e solidarietà e che è diventata ormai una costante nel panorama ventimigliese, si deve all’intuizione che ebbe il socio Fiorenzo Massa; l’idea era geniale nella sua semplicità: organizzare un’esibizione degli allievi della scuola di danza e destinare il ricavato ad uno scopo benefico.

Negli anni successivi, tutti i presidenti ed i consigli direttivi che si sono succeduti hanno continuato a credere in questo

progetto che ha sempre visto il teatro Comunale di Ventimiglia preso d’assalto da parenti dei giovani ballerini e da spettatori.

Il primo anno l’obiettivo è stato quello di acquistare un defibrillatore per un’ambulanza della Croce Verde e, poi, nei tre anni successivi, di accantonare i 12.000 euro necessari per offrire un cane guida ad un non vedente. Raggiunto questo ambizioso obiettivo, i Lions della città di confine hanno deciso di destinare il ricavato della manifestazione alla campagna che la LCIF sta conducendo nelle aree più disagiate del mondo contro il morbillo.

Tre anni fa il Club ha deciso di acquistare ed installare in punti strategici della città dei defibrillatori semiautomatici,

uno dei quali, ricordiamo, ha permesso di salvare la vita ad un turista in arresto cardiaco. L’anno dopo, con i proventi della manifestazione, sono state acquistate delle divise per gli operatori della Croce Verde.

Successivamente, l’anno scorso, i Lions di Ventimiglia hanno indirizzato i loro sforzi e quelli dei ballerini della scuola verso l’acquisto di un defibrillatore che è stato installato presso il liceo Aprosio. Quest’anno, infine, i Lions hanno deciso di destinare il ricavato della manifestazione al restauro dell’affresco di San Cristoforo, del XIV secolo, custodito nella chiesa di San Michele, nel centro storico, che versa in condizioni di grave degrado e che, senza un tempestivo

intervento, sarà presto perso.

Anche se l’idea è di per sé semplice, il lavoro e lo sforzo organizzativo che hanno permesso di portare in scena ogni anno lo spettacolo non è indifferente ma, commentano i soci Lions, «per avere delle buone idee bisogna porsi degli ottimi obiettivi; una volta identificata una finalità meritevole, le difficoltà vengono affrontate più facilmente». «Inoltre – aggiunge il presidente Gianni Rebaudo - l’organizzazione di un evento del genere non può prescindere dal sostegno di enti, nella fattispecie il Comune di Ventimiglia, e di commercianti, quali la gioielleria Ascheri ed il negozio Modesti, da sempre vicini a questa iniziativa».