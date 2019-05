Ventimiglia. Una lista civica, ‘Ventimiglia Riparte – Ballestra sindaco’ perché «i partiti hanno perso il senso civico». Il candidato sindaco Giovanni Ballestra ha presentato stasera in piazzetta Martiri della Libertà la sua squadra di sedici candidati consiglieri. Una sola lista, come specificato dallo stesso Ballestra, «perché il consiglio comunale è formato da 16 consiglieri e perché nel marasma di candidati che ci sono a Ventimiglia non volevamo creare confusione nei cittadini. Altrimenti di liste ne potevamo fare di più anche noi».

L’obiettivo di Ventimiglia Riparte è «quello di cambiare questa città con esperienza ed entusiasmo».

I candidati:

Gabriele Sismondini, 29 anni, impiegato;

Daniele Ventura, 50 anni, geometra 50 anni;

Greta Parrini, 21 anni, impiegata a Monaco;

Adriano Catalano, 47 anni, assicuratore;

Vincenzo Giacovelli, 58 anni, sindacalista e operatore ecologico;

Mercurio Di Stefano, 55 anni, dipendente di industria serramenti;

Annalisa Comai, 46 anni, agente immobiliare;

Roberta Fusco, 24 anni, naturopata;

Antonio Celia, 64 anni, pensionato;

Marco Priano, 43 anni, libero professionista;

Carola Cacciatore, 18 anni, studentessa liceo Aprosio;

Cristina Squarciafichi, 43 anni, professoressa di pianoforte e canto, libero professionista. Lavora sia in Italia che all’estero;

Rosa Papalia, 55 anni, insegnante;

Giuseppe Leobilla, 55 anni, libero professionista;

Michele Zuppardo, 44 anni, musicista;

Luciano Tessari, 61 anni, pensionato.