Ventimiglia, Ramon Bruno (Lega): «La città contiene bellezze uniche, ma va rilanciata»

Ventimiglia. «La nostra città contiene delle perle, delle bellezze uniche, ma vanno rilanciate a livello pubblicitario in modo che vengano conosciute in tutto il mondo». A dirlo è Ramon Bruno, 41 anni, imprenditore di successo con la sua attività ‘Pasta Fresca Morena’, presidente di Cna Agroalimentare e capitano del Sestiere Burgu, oltre che candidato consigliere per la lista della Lega che appoggia la candidatura a sindaco di Gaetano Scullino.

Bruno ha già in mente idee per manifestazioni ed eventi, alle quali sta lavorando forte della sua esperienza in tale ambito che travalica i confini cittadini. Al momento, però, tutto resta top secret. Tra gli altri progetti, anche quello di creare in centro città un’area da dedicare proprio alle manifestazioni. «Senza dimenticare le frazioni – aggiunge – Per le quali bisogna lavorare in modo che possano ravvivare le proprie tradizioni».

Su quelli che definisce i ‘valori’ di Ventimiglia, la cultura e appunto le tradizioni, Ramon Bruno è pronto a lavorare molto, dando il massimo per la propria città che oggi «trovo sia trascurata», dice. «Non sono un politico – aggiunge – Mi definisco un artigiano, ma quello che ho imparato nella vita vorrei metterlo a servizio della città che amo e che mi ha dato tanto».