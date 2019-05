Ventimiglia, questione ‘frontalieri’. Parodi (Forza Italia): «In campagna elettorale tutti hanno a cuore i nostri problemi»

Ventimiglia. «In questi giorni, di campagna elettorale, apprendo con piacere che molti candidati dei diversi partiti, di colpo, hanno a cuore la situazione dei frontalieri. Comprendo che i lavoratori e i pensionati frontalieri sono un terzo dell’intera popolazione di Ventimiglia e il numero fa gola. Mi chiedo cosa hanno fatto, in passato, queste persone per la categoria?».

A dichiararlo è Roberto Parodi, frontaliere, candidato a Ventimiglia nella lista di Forza Italia a sostegno del candidato sindaco Gaetano Scullino.

«Mi domando perché non si è fatto in questi anni di sua amministrazione in fondo il comune di Ventimiglia è azionario della riviera trasporti.

Circa due anni fa sono stato convocato in comune, con l’assessore Faraldi, per una riunione proprio su questo tema. Non è stata neanche presa in considerazione, la mia richiesta, di far girare l’attuale autobus, che serve la frontiera di ponte San Luigi, in territorio francese. Stiamo aspettando le autostrade gratuite e i bus sostitutivi pagati dalla Sncf richieste dal sindaco Ioculano. Fantascienza.

Esiste una sola soluzione possibile ed è quella di trovare un accordo con il trasporto urbano francese finanziando una parte del servizio e questo il comune può’ farlo mettendo a bilancio un po di soldini.

Da altra parte c’è la possibilità anche di ottenere dei contributi regionali che saranno disponibili con la nuova legge in approvazione e che ho contribuito a scrivere su il frontalierato. Altri contributi potrebbero anche arrivare da Monaco sensibile e interessato a sollevare il traffico urbano. Un po’ meno di annunci e un po’ più di fatti i frontalieri apprezzerebbero».