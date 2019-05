Ventimiglia, polemiche sul concerto del primo maggio. Merlenghi: «Meglio spendere soldi per assumere due giardinieri»

Ventimiglia. Diciassettemila euro per il concerto in piazza del primo maggio nella città di confine. La spesa per lo spettacolo, che a detta di molti abitanti non ha visto grande partecipazione da parte del pubblico, è diventata oggetto di polemiche soprattutto da parte degli ‘avversari’ politici del sindaco uscente e candidato al secondo mandato Enrico Ioculano (Pd).

«Ho solo fatto due calcoli e mi domando se la città, in questo periodo, e in generale per una festa dedicata al lavoro, meriti una spesa di diciassettemila euro, quando con quei soldi avremo potuto assumere due giardinieri per sei mesi, facendo così felici due disoccupati». A dichiararlo è il coordinatore della lista civica Scullino Sindaco, Mauro Merlenghi, intervenendo sul concerto del primo maggio, organizzato dall’amministrazione comunale.

Questi i costi certificati da Merlenghi per il concerto:

Ordinanza 445 Organizzazione: 12.264,00 euro

Ordinanza 446 ambulanze: 70 euro

Ordinanza 460 wc: 1.098,00 euro

Ordinanza 461 Stewarding: 1.464,00

Ordinanza 462 Blocchi Cemento: 732,00

Ordinanza 447 Collaudo: 1.464,00

TOTALE: 17.092,00

«Mi pare che oltretutto il concerto non sia stato sufficientemente pubblicizzato, senza un adeguato ritorno per la città – conclude Merlenghi – In questo periodo di restrizioni economiche, sembra che nelle casse del Comune manchino i soldi per altri tipi di intervento, ma in questo caso li troviamo facilmente».