Ventimiglia, pizzeria frequentata da pregiudicati chiusa dal questore Cesare Capocasa

Ventimiglia. Il Questore di Imperia Cesare Capocasa in applicazione dell’articolo 100 del Testo unico sulla sicurezza ha sospeso per 8 giorni giorni la licenza di esercizio del bar – pizzeria “Il Cartoccio” di via Tenda 4.

Da una serie di controlli operati dagli agenti della polizia è emersa, infatti, una costante presenza nel locale di pregiudicati ed elementi pericolosi per la sicurezza pubblica, persone con precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica incolumità, in violazione delle norme sugli stranieri e sugli stupefacenti.

Soltanto nel mese di aprile sono stati quasi cinquanta complessivamente i clienti identificati

all’interno del bar ristorante.