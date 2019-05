Ventimiglia, Pasta fresca Morena dona magliette agli studenti del “Cavour”

Ventimiglia. La nota azienda ventimigliese Pasta fresca Morena ha realizzato e offerto all’istituto Cavour di Ventimiglia delle polo classiche come divisa sportiva e non solo, da utilizzare in tutti i momenti dove gli studenti dovranno distinguersi nelle loro attività.

«Oltre al logo dell’azienda, abbiamo scelto – racconta Ramon Bruno – di inserire lo stemma del Sestiere Burgu, sia per dare un riconoscimento sociale e culturale che per legare questa storica realtà e il suo senso di appartenenza al territorio dove le magliette verranno distribuite (sezione di Roverino). Si ringrazia per la collaborazione e per il coordinamento la professoressa Naso».

Nella foto Ramon bruno e suo figlio Viktor.