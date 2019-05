Ventimiglia ospita il Trofeo Cala del Forte per la classe Libera

Ventimiglia. Il 2 giugno andrà in scena “Sulla rotta del Corsaro Nero”, il Trofeo Cala del Forte per la classe

Libera, organizzato da CV Ventimigliese e YC Sant’Ampelio.

La regata avrà inizio con il segnale di avviso alle 10.55 di domenica 2 giugno nelle acque prospicienti il porto “Cala del Forte” nel tratto di mare compreso tra Ventimiglia, Capo Mortola e Bordighera. La premiazione sarà al termine della regata presso lo Yacht Club Sant’Ampelio a Bordighera, indicativamente alle 16. Saranno premiate le prime tre imbarcazioni di ogni raggruppamento.

A partire dall’anno 2016 il Trofeo Cala del Forte è triennale, ovvero sarà assegnato definitivamente all’imbarcazione, regatante nel raggruppamento più numeroso, che si aggiudicherà per tre volte, anche non consecutive, la regata “Sulla rotta del Corsaro Nero”. Il trofeo, affidato in via temporanea per un anno al 1° classificato overall, verrà riconsegnato dallo stesso agli organizzatori che lo affideranno, con le stesse modalità, al vincitore successivo, fino a definitiva assegnazione. Altri premi potranno essere messi in palio, successivamente, dal comitato organizzatore.