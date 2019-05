Ventimiglia. E’ stato richiamato dalla polizia locale, che ha avviato un procedimento per occupazione di suolo demaniale, l’uomo che ha creato un giardinetto sul greto del fiume Roya, a fianco della passerella Squarciafichi.

A darne notizia è Christian Bramato: «Carlo (questo il nome dell’improvvisato giardiniere, ndr) oltre ad essere un amico e mio condomino, è una persona speciale. Una persona buona e gentile, che potrebbe essere nostro nonno: umile e con le mani piene di calli, mani che sanno di chi ha lavorato sul serio». E aggiunge: «Per chi non lo conoscesse, Carlo è colui che gestisce quel giardinetto fiorito di fianco la passerella, un’oasi fiorita nel mezzo del degrado di quell’area. Credo siano almeno 20 anni che questo signore si occupa dei suoi fiori in questo giardinetto, regalando le talee alla tante, direi tantissime persone che si fermano a chiacchierare e ad ammirare i bei fiori».

«Questa mattina (riferito a ieri, 15 maggio, ndr) Carlo è stato convocato dalla Polizia Municipale – aggiunge – E’ venuto a chiedermi di accompagnarlo per aiutarlo, nel caso ci fosse bisogno, immaginando cosa potesse preludere la convocazione». Gli è stato notificato un verbale, propedeutico ad un provvedimento penale per occupazione di aree demaniali. «Senza additare nessuno, perché ognuno fa il proprio lavoro, mi domando se non potevano essere perseguite altre strade, meno intransigenti, per poter cercare di mettere a posto le cose – conclude Bramato -. Colpire una persona come Carlo è un moralmente un atto ignobile. Andrò parlare in Comune per cercare una soluzione».

Bramato ha annunciato anche una raccolta di firme. Stando a quanto si apprende, la polizia municipale sarebbe intervenuta a seguito di un esposto.