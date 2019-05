‘Ventimiglia nel Cuore’, candidato Alessio Conoscenti: «Non inseguiamo la poltrona, amiamo la nostra città»

Ventimiglia. «Il nostro è un gruppo eterogeneo di persone, ma con un filo conduttore che ci accomuna: il bene della nostra Ventimiglia». Lo dichiara Alessio Conoscenti, candidato consigliere nella lista civica ‘Ventimiglia nel Cuore’ capitanata da Domenico Martinetto. Lista che sostiene il candidato sindaco Gaetano Scullino.

Aggiunge Conoscenti: «Siamo sedici candicati con un bagaglio di esperienza personale lontano dalla politica e soprattutto lontano dal modus operandi tipico di chi insegue la poltrona. Noi, un mix vincente di persone dedite allo sviluppo e alla crescita della propria città forti dell’esperienza dei candidati piu grandi e la freschezza di quelli più giovani. Noi vi chiediamo di credere in noi, un gruppo di cittadini che in prima persona si adopereranno per far sì che Ventimiglia torni a essere la nostra amata città, sicura, pulita e soprattutto che torni a essere il nostro orgoglio, perchè voglio, anzi vogliamo che la porta d’Italia risplenda e ci renda fieri di poter dire: ‘Io vivo a Ventimiglia!».