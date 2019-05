Ventimiglia, Mabel Riolfo (Lega): «Necessario amministrare con passione, competenza e trasparenza»

Ventimiglia. Avvocato, mamma e profondamente legata alla città di Ventimiglia. E’ questo l’identikit di Mabel Riolfo, candidata alle amministrative 2019 con la Lega per la carica di consigliere comunale:

Perché la scelta di candidarsi e perché con la Lega?

«Questa scelta è dettata dal fatto che i miei nonni, i miei genitori e io viviamo in questa città da sempre ed è qui che ho deciso di far crescere mia figlia. La Ventimiglia che vedo oggi non è la Ventimiglia che sogno per lei. ho deciso di scendere in campo con la Lega perché da anni mi sono avvicinata all’ideale del partito, ne condivido le azioni e le idee, soltanto negli ultimi mesi ho però iniziato attivamente a partecipare alle riunioni».

Come è nata in lei la passione per la politica?

«La passione per politica è nata quando ero all’università. Da sempre mi piace occuparmi di quello che mi accade intorno, del sociale e ritengo che sia necessario che i cittadini partecipino attivamente all’attività politica».

Quale sarà il suo contributo se dovesse essere eletta?

«Quello che posso promettere è il mio massimo impegno e la mia volontà di mettere al servizio della mia città la mia competenza e la passione per quello che faccio. Sono stata per nove anni consulente legale esterno del Comune di Ventimiglia e credo di avere l’esperienza necessaria per dare un contributo a questa città».

Come valuta la città ora? Cosa le piace e cosa cambierebbe se potesse?

«Penso che il portare avanti le grandi opere, lo sviluppo delle eccellenze e promuovere gli investimenti debba coniugarsi con una tutela del territorio, dei nostri prodotti, unitamente ad un’immagine della città decorosa, pulita e sicura. Penso sia necessario inoltre amministrare con passione, competenza e trasparenza, questa è la chiave. Tutto questo sempre con un occhio di riguardo e una maggiore attenzione alle fasce più deboli, ai giovani, agli anziani alle famiglie e ai disabili. Mi occuperò personalmente di portare all’attenzione del candidato sindaco questi temi che mi stanno particolarmente a cuore».

Perché i cittadini dovrebbero scegliere Gaetano Scullino come sindaco?

«Gaetano Scullino è secondo me il candidato migliore per Ventimiglia, perché è l’unico in grado di garantire una presenza 24 ore su 24 sul territorio, ama la città e sono sicura che avrà cura di lei».

Come pensa di riuscire a conciliare un lavoro impegnativo come quello di avvocato con un possibile ruolo da consigliere comunale?

«Penso che sia più difficile coniugare il ruolo di avvocato con quello di mamma rispetto a quello di consigliere comunale. La chiave comunque sta nell’organizzazione, non penso che una cosa possa escludere l’altra, sono abituata a lavorare duramente da sempre e non mi spaventa questa nuova sfida».

