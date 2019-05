Ventimiglia, lo scrittore Bruno Gambarotta protagonista a “La Stampa al Museo”

Ventimiglia. Sabato 18 maggio, alle ore 16.00, ultimo appuntamento con “La Stampa al Museo”, serie di incontri organizzati dal Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” e dall’Associazione “Pro Cultura Ventimiglia”.

“Non esiste modo più facile di ingannare uno stupido che dirgli che non lo è”. E’ una delle frasi celebri (raccolte nel volume omonimo) di Bruno Gambarotta, scrittore, giornalista, conduttore (nonché autore) televisivo e radiofonico, oltre che attore e dirigente Rai. Un genio poliedrico, virante verso l’umorismo a partire dalla stessa autodefinizione di “scrittore artigiano”. Bruno Gambarotta sabato 18 maggio alle 16 chiuderà al Forte dell’Annunziata la terza edizione del ciclo di incontri de “La Stampa al Museo”, organizzato da Miriana Rebaudo con l’Associazione Pro Cultura Ventimiglia. Ad intervistarlo sarà la giornalista Alessandra Pieracci. Ospite giovedì 9 maggio al Salone del Libro di Torino con il suo omaggio a Joseph Roth, lo scrittore-giornalista piemontese parlerà di comunicazione, informazione e fiction tv, perché il “nostro” è anche attore di fiction (il commissario Manara, giusto per citarne uno).

In televisione, quale delegato alla produzione Rai, ha curato tra l’altro il “Fantastico” condotto da Adriano Celentano oltre che svariate trasmissioni. Da presentatore lo ricordiamo in “Tempo reale” e in “Single”, affiancato da Luciana Littizzetto. Autore di vari libri, tra cui romanzi di genere giallo-ironico-parodistico che hanno avuto ampi riscontri di critica e di pubblico, ha anche scritto e recitato per il cabaret.