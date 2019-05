Ventimiglia, Lega promuove proposta di legge dedicata ai frontalieri con il volantinaggio

Ventimiglia. La Sezione Lega di Ventimiglia ha organizzato per la giornata di domani 21 maggio un volantinaggio nei

pressi della stazione ferroviaria della città di confine per far conoscere la proposta di legge dedicata ai frontalieri.

A partire dalle ore 5:30 del mattino sarà presente lo stesso deputato on. Flavio Di Muro che illustrerà nei dettagli la legge da lui avanzata rendendosi disponibile a dettagli e chiarimenti. Una normativa che va incontro ai bisogni e alle necessità dei lavoratori frontalieri e dei pensionati frontalieri nata dopo un lavoro di disamina affrontato con i diretti interessati, si tratta in particolare di alzare l’attuale franchigia d’esenzione Irpef da 7500 a 10 mila euro e l’introduzione di questo bonus (7500)

anche per i pensionati della categoria.