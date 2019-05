Ventimiglia, Lega primo partito in Comune. I ringraziamenti degli eletti

Ventimiglia. Si sono concluse in maniera molto positiva queste elezioni comunali che hanno consegnato di fatto le chiavi

del palazzo comunale al neo sindaco Gaetano Scullino. Con 2396 preferenze, il 20,73%, la Lega sarà il partito più rappresentato in Consiglio Comunale con cinque consiglieri del Carroccio. Un risultato maturato non solo per la forza e la solidità di un partito che si è saputo imporre a livello nazionale ed europeo ma anche grazie alla coesione, alla dedizione e al grande impegno del gruppo Lega Ventimiglia.

La cittadinanza ha percepito questa sinergia e ha riposto la sua fiducia in maniera ponderata. Il più votato tra i leghisti è Simone Bertolucci che con 371 preferenze è risultato anche primo assoluto della tornata elettorale appena conclusa: “Ringraziamento doveroso ma ribadito con il cuore a tutti i miei elettori. Aver raggiunto il massimo risultato mi onora e nel contempo mi carica di responsabilità alla quale daremo seguito con i fatti che abbiamo promesso di realizzare insieme a tutta la nostra squadra. La ragione che ha portato ad avere dei militanti ad essere eletti raggiungendo anche un alto numero di preferenze è da ricercare certamente nell’ottima gestione svolta dal partito Lega. Una dimostrazione che il lavoro portato avanti fino ad oggi è stato apprezzato. Ora che possiamo dare e fare molto di più per la città è il momento per rimboccarsi ancora più su le maniche”.

Al secondo posto, che con le sue 232 preferenze si attesta quarto assoluto, Andrea Spinosi: “Sono molto soddisfatto per il risultato personale ma soprattutto per il raggiungimento di questo obiettivo di gruppo ampiamente raggiunto. E’ stata una campagna elettorale che ci ha impegnato molto ma che ha dato i suoi frutti proprio grazie ad un programma ricco di contenuti. In qualità di segretario cittadino Lega vorrei ringraziare oltre ai nostri elettori anche tutti i candidati, i militanti, i sostenitori e il team organizzativo che si sono messi in gioco con moltissimo impegno e passione. Tutti i membri del partito, anche coloro che non sono stati eletti, saranno certamente coinvolti nei progetti che saranno realizzati a beneficio della città e anche nella nascita di iniziative totalmente nuove”.

A seguire con 210 voti Eleonora Palmero: “Sono molto felice della vittoria e ritengo che sia stato premiante il fatto che siamo sempre stati tra la gente e abbiamo saputo ascoltare il cittadino. Da parte mia sento di avere una grande responsabilità e ce la metterò tutta per fare un buon lavoro. Prendendo visione di tutti gli altri eletti della nostra coalizione vedo una grande squadra pronta a dare il massimo per Ventimiglia”.

“Come Lega saremo molto determinanti in Consiglio e per questo ci dovremo impegnare al massimo ricambiando la fiducia accordataci dai nostri elettori – ha aggiunto Marcello Bevilacqua eletto con 206 preferenze – anche io non posso esimermi dal ringraziare con affetto tutti coloro che mi hanno votato, in particolare quelli che mi hanno sostenuto fin dall’inizio. Penso che il risultato sia il premio di tanti anni dedicati alla città impegnandomi in particolare con la carica di Responsabile Provinciale Sicurezza e Immigrazione, ora in qualità di consigliere mi concentrerò a maggior ragione per migliorare la vivibilità di Ventimiglia soprattutto sotto l’aspetto della sicurezza. Naturalmente nel ruolo di consigliere sarò a disposizione non solo di chi mi ha permesso di iniziare questa esperienza ma al servizio di tutti i cittadini e naturalmente della città”.

A chiudere Roberto Nazzari con 195 preferenze: “Ho visto nella Lega un gruppo pronto a mettersi al servizio della città. In questi mesi siamo sempre stati attivi sul territorio riconoscendo immediatamente nel dialogo con i cittadini le problematiche e le necessità della comunità. I cittadini di riflesso hanno capito che noi possiamo concretizzare le opportune soluzioni. Un grazie quindi va ai cittadini, agli elettori ma anche a tutta la squadra certo che con questa coalizione possiamo rilanciare finalmente Ventimiglia”.

Tutta la Lega Ventimiglia ha poi rivolto un sentito ringraziamento all’on. Flavio Di Muro che ha assunto il ruolo di collante del gruppo accompagnando la squadra alla vittoria con il suo prezioso supporto.