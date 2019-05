Ventimiglia. Incontro, ieri pomeriggio nella frazione di Bevera, per la Lega con l’assessore regionale all’agricoltura Stefano Mai che si è confrontato con la cittadinanza per parlare di prospettive di sviluppo trattando tematiche strettamente interconnesse al nostro territorio. Presente anche una delegazione di candidati del Carroccio.

“L’agricoltura e la floricoltura a Ventimiglia hanno foraggiato la popolazione per anni – ha introdotto il dibattito Andrea Spinosi segretario cittadino Lega Ventimiglia e candidato consigliere alle imminenti elezioni comunali – oggi ahimè stiamo vivendo un momento difficile per questo settore ma abbiamo la vicinanza della regione Liguria che sta dando attenzione ai piani di sviluppo rurale. Stiamo portando avanti battaglie non da poco e devo dire che recentemente ho visto un po’ di movimento e di ritorno laddove prima si vedeva solo una fuga verso altre risorse”.

“La Regione è sempre stata vicina a Ventimiglia – ha esordito l’assessore Stefano Mai – e io mi metto costantemente a disposizione perché prima del colore politico di un’amministrazione metto il bene e l’interesse della città. Abbiamo avuto il problema della Xylella che ha coinvolto la Liguria e abbiamo dovuto fare tutta una serie di controllo molto complicati su larga scala che hanno impegnato le nostre forze in campo e questo non ci ha permesso di rivolgere le energie su altri progetti. Ora questa fase è in via di conclusione e avremo più tempo per lavorare su altro come ad esempio i pacchetti turistici. Perché non possiamo più pensare che il turista si accontenti di sole, mare e ombrellone bisogna trovare nuove forme più appetibili”.

“Una delle idee è quella dei pacchetti turistici dove siano previste visite in aziende agricole partendo da quelle vitivinicole e olivicole. Oltre a questo stiamo lavorando alla valorizzazione del territorio attraverso l’albo regionale dei prodotti DeCo entrando in modo efficace nei programmi europei di valorizzazione del territorio. Inoltre è in vista anche la preparazione di un marchio regionale che sarà distribuito gratuitamente per il prodotto fatto in Liguria in modo che la Regione ci metta la faccia e ne faremo una grossa promozione nel nord Europa”

“Stiamo predisponendo – ha continuato Mai – la documentazione per fare la richiesta ufficiale alla Commissione europea per la modifica del piano finanziario del PSR e aumentare significativamente le risorse da dedicare a finanziamenti per le piccole e medie imprese spostando l’attenzione dagli interessi delle multinazionali che relativamente al nostro territorio sono incongrui. Anche per il settore pesca l’Europa ragiona su carte e numeri e invece bisogna fargli capire le logiche concrete ma per fare questo dovrebbero venire sul territorio per comprenderle perché ad esempio nel settore ittico se viene vietata la pesca su un determinato prodotto i pescatori si concentreranno su altre tipologie che andranno in sofferenza e il problema anziché risolversi si amplifica. Bisogna lavorare in squadra mettendo a sistema tutte le risorse che abbiamo e il sostegno della Regione qui a Ventimiglia lo avete”.

“Per queste ragioni e per avere un’Europa che risponda alle esigenze del territorio è importante cambiare rotta dando la fiducia alla Lega per un’Europa che faccia più bandi adatti alle singole territorialità” ha sollecitato il voto alle europee l’on. Flavio Di Muro. “Se vogliamo rivitalizzare Ventimiglia – ha aggiunto infine Spinosi – bisogna realizzare una sinergia, che fino ad ora non c’è stata, puntando sulle eccellenze e facendo di questa città una città viva. Questa è la nostra scommessa che vogliamo portare avanti”.