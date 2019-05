Ventimiglia, l’annuncio del consigliere Giovanni Ballestra pronto a lasciare il posto a Gabriele Sismondini

Ventimiglia. «Ci siamo messi alle spalle anche queste elezioni comunali, e da ieri sera la città ha un nuovo sindaco, Gaetano Scullino, al quale non posso che fare le mie più sincere congratulazioni. Spero vivamente, anzi ne sono certo che come sempre darà il meglio di se stesso per Ventimiglia e riuscirà nell’intento di rimetterla all’onore del mondo, come questa città che io amo merita. Non nascondo che avrei desiderato provarci io ma cinque anni fa le condizioni politiche non erano le stesse di oggi, con il centro destra al 64 per cento, in allora a poco più del 30 per cento, ma la vita va cosi. Non sempre si è al posto giusto nel momento giusto».

Lo ha dichiarato Giovanni Ballestra, commentando il risultato delle elezioni comunali di domenica 26 maggio.

«Questa volta invece sono convinto malgrado il risultato di essermi al posto giusto e che desideravo da molto – aggiunge Lontano dai giochi politici, molto più vicino a valori umani per me fondamentali ritrovati in un gruppo di persone che mi hanno supportato in questa avventura ed esperienza magnifica. Vi ringrazio veramente tutti di cuore, non cito nessuno perché provo per tutti la stessa stima ed affetto. Ringrazio anche le 1325 persone che mi hanno dato la fiducia nel segreto dell’urna. Finisco dicendo che il percorso di questa esperienza e di questo gruppo di persone è stato solo un inizio, sono certo che non ci perderemo per strada e che quello che abbiamo seminato altri raccoglieranno frutti».

Ballestra ha poi annunciato che presto lascerà il posto di consigliere comunale a Gabriele Sismondini: «Tra non molto come giusto che sia qualcuno al posto mio si occuperà di rappresentare tutti voi cari elettori nel nuovo consiglio comunale e penso proprio che ne sarete tutti orgogliosi – ha dichiarato – Abbiamo fatto una bella esperienza con delle bravissime persone, e abbiamo ottenuto un buonissimo risultato, con l’11 per cento delle preferenze nonostante un centrodestra preponderante. Siamo una squadra unita e andremo avanti insieme e fra un po’ è giusto che a entrare in consiglio sia Gabriele Sismondini, un ragazzo in gamba che stimo moltissimo e che ha fatto un grandissimo risultato».

Dal canto suo Sismondini ha risposto che sarà onorato di sedere in consiglio: «Accetterò volentieri l’incarico. Con Giovanni resteremo sempre in rapporto di amicizia e reciproca stima».