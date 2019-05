Ventimiglia. È stata una domenica molto vissuta per le associazioni di rievocazione storica che si è svolta il 28 aprile al Campo Tiri della Repubblica di Lucca Ponte Tetto.

In occasione della 30esima disfida della Libertà, dove hanno partecipato diverse contrade, i Balestrieri hanno raggiunto risultati eccellenti.

Il maestro Darmi Mimmo Miceli ha realizzato 32 su 32 in una gara ad eliminazione diretta. Nonostante le condizioni meteo avverse e vento forte i Balestieri di Ventimiglia hanno passato il turno riuscendo per ben sei gare su otto rimanendo tra i primi posti. Prossimo appuntamento in un contesto molto suggestivo a Montecarlo nella Fortezza il prossimo 19 maggio.