Ventimiglia, il comitato Scullino Sindaco incontra le associazioni sportive cittadine

Ventimiglia. Le dichiarazioni del comitato Scullino Sindaco:

«Ieri sera abbiamo incontrato le associazioni sportive di Ventimiglia al Palazzetto dello Sport di Roverino, al Palaroja, una delle tante nuove opere realizzate dal sindaco Gaetano Scullino per lo sport e i giovani, insieme alla nuova palestra del centro studi di via Roma, al centro giovanile nel centro storico e all’ottenimento di 4 milioni di euro per realizzare il collegamento a Nervia con Camporosso e la ciclabile.

Dalla luce vista con l’amministrazione Scullino siamo passati al buio degli ultimi sette anni, in cui non è stato fatto nulla di concreto per la nostra città, per lo sport e per i giovani. Nella serata di ieri si è anche parlato dello strano comportamento dell’attuale amministrazione che il 13 maggio ha pubblicato un bando per cercare gli interessati a gestire le tre palestre comunali ponendo la scadenza solo dopo 14 giorni, il 27 maggio, con inizio affidamento però a luglio 2019.

Un manifestazione di interessi che contiene strane limitazioni alla possibilità di partecipare, con previsioni di incasso molto dubbie salvo capire il momento elettorale. Scriveremo agli uffici comunali per chiedere che sia annullato il bando, strana tutta questa fretta, le elezioni sono il 26 e la scadenza il 27, molto strano.

Soprattutto se si pensa all’appalto della nettezza urbana, da ben 15 milioni di euro, che invece è stato prorogato per ben 5 volte negli ultimi 5 anni! E gli altri grandi appalti, anch’essi tutti prorogati!».