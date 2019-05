Ventimiglia, ignoti strappano manifesti elettorali di Nico Martinetto

Ventimiglia. Da quando sono stati affissi, i manifesti della lista ‘Ventimiglia nel Cuore’ a sostegno del candidato sindaco Gaetano Scullino vengono regolarmente strappati. «Continuo ad attaccarli», dichiara il capolista Domenico ‘Nico’ Martinetto che, colla e pennello in mano, in questi giorni non fa che ‘aggiustare’ o attaccare manifesti nuovi.

I manifesti danneggiati sono numerosi. Erano affissi in diverse vie del centro cittadino.