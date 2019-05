Ventimiglia. E’ di quattro feriti e tre auto coinvolte il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 23 in corso Toscanini, all’altezza del civico 37. Stando a quanto ricostruito fino a ora dai carabinieri, accorsi sul posto, una Renault Clio con a bordo una coppia di giovani diretta verso la Francia si è scontrata frontalmente contro una Bmw su cui viaggiava una coppia di quarantenni.

È di 4 feriti e 3 auto coinvolte il bilancio di un incidente sull’aurelia a Latte (civico 37 ma non so nome di questo tratto xi aurelia). Coinvolte una Renault Clio, una bmw e una smart. La clio con a bordo una coppia di giovani procedeva quasi sicuramente a forte velocità in direziine Francia. Ha urtato una bmw con a bordo una coppia di 40/50enni che stava andando verso ventjmiglia e ha leggermente invaso la corsia opposta.