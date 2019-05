Ventimiglia, Giovanni Ballestra: «Nessuna alleanza con Scullino o Ioculano. Corro per vincere»

Ventimiglia. «Cari elettori, mi giungono voci che qualcuno ha messo in giro che Ballestra al secondo turno farà un’alleanza o con Ioculano o con Scullino. Vorrei precisare che io mi candido per vincere e non per fare la stampella a altri candidati».

A dichiararlo è Giovanni Ballestra, che ha voluto mettere a tacere le insistenti voci che circolano in città su un suo possibile apparentamento, in caso di ballottaggio, con i candidati alla carica di sindaco Enrico Ioculano o Gaetano Scullino.

«Penso che chi mi voterà lo farà perché non si riconosce in nessuno di questi due candidati – precisa Ballestra – E al secondo turno, come me, entrerà in cabina elettorale solo e sempre solo deciderà chi votare».

«Già da oggi posso impegnarmi a dire che non darò indicazioni di voto – conclude il candidato, che invita chi voglia fargli una cortesia a «chi semina queste voci, spiegate quali sono i loro progetti per la città, chi sono i loro compagni di viaggio e infine mandateli a spigolare».