Ventimiglia, giovane precipita da un balcone. E’ gravissimo

Ventimiglia. Un giovane di 20 anni abitante a Ventimiglia è stato trovato incosciente per strada in seguito a una caduta da un balcone. Ancora da chiarire la dinamica del dramma: non si sa, infatti, se il ragazzo si sia lanciato dal terrazzo, se qualcuno lo abbia spinto o se si sia trattato di un tragico incidente.

A soccorrere il giovane è stato il personale sanitario del 118 insieme con un equipaggio della Croce Rossa di Ventimiglia. Il ventenne è stato intubato, stabilizzato e poi trasferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità.

Sul caso indagano i carabinieri.