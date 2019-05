Ventimiglia, Gaetano Scullino prepara controquerela e annuncia: «Continuo la mia campagna a tutela del verde pubblico»

Ventimiglia. «Ho dato incarico ai miei legali di predisporre una controquerela». Lo dichiara il candidato sindaco Gaetano Scullino, preannunciando una guerra di carte bollate con l’agronomo Roberto Garzoglio, perito incaricato dall’attuale amministrazione comunale di occuparsi del verde cittadino, che nei giorni giorni scorsi ha denunciato Scullino per diffamazione aggravata alla luce di alcune affermazioni rese in una diretta Facebook.

«Non mi farò zittire – dice il candidato sindaco, che si chiede se dietro la querela ci sia un tentativo di intimorirlo e di non farlo più parlare del degrado in cui oggi si trova la città – La querela, prima di essere presentata, è stata discussa con politici che sostengono Ioculano e il Pd? Perché è stata presentata a dieci giorni dalle elezioni, quando vi erano ancora mesi per poterlo fare? Le procedure seguite per distruggere i nostri giardini sono state tutte rispettate, vi sono state illegalità? La contro querela servirà a chiarire queste domande e altre». Scullino annuncia che continuerà la propria campagna a tutela del verde pubblico e che continuerà a segnalare il degrado: «Non sarò certamente fermato da una querela infondata».