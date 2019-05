Ventimiglia, Gaetano Scullino anticipa chiusura della campagna elettorale per anniversario morte di Falcone e Borsellino

Ventimiglia. Scullino e la sua coalizione hanno anticipato la chiusura della campagna elettorale a stasera anziché farla di venerdì, come di consueto e come fanno tutti gli altri candidati sindaci. «Il motivo – spiegano dal suo gruppo – è che si vuole insieme alla cittadinanza ricordare pubblicamente uno degli eventi più tristi che ha colpito l’Italia negli ultimi 30 anni, la strage di capaci, la morte del giudice Falcone e della sua scorta ma anche la morte successiva e preannunciata del giudice Borsellino. Due servitori dello Stato morti per combattere la mafia, due eroi sacrificatesi per la giustizia e per aprire a tutti noi gli occhi. Scullino e la sua coalizione vuole ripetere quello che ha già scritto nel suo programma contro la mafia e ogni forma di illegalità, tutti i cittadini, anche quelli che non voteranno Scullino sono invitati a partecipare intorno dalle 20,30 alle 20,40 per applaudire in memoria di Falcone e Borsellino e contro la mafia». Su questo argomento Scullino avanzerà anche una proposta che possa ricordare questi due indimenticabili servitori dello Stato. I cittadini sono invitati a partecipare.