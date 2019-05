Ventimiglia, francese ubriaco entra nel bar chiuso della stazione ferroviaria

Ventimiglia. Ubriaco si era appoggiato alla porta del bar della stazione ferroviaria, in piazza Cesare Battisti, e senza probabilmente accorgersene era entrato nel locale, chiuso perché notte fonda: un clochard francese, nato a Nizza, è stato sottoposto a fermo di identificazione dalla polizia ferroviaria di Ventimiglia intorno all’una e mezza della scorsa notte.

Forse l’ingresso non era chiuso bene e lui appoggiandosi o sbattendovi contro, ha aperta la porta ed è rimasto dentro il bar. L’uomo, in giornata, era già stato denunciato dagli agenti del commissariato, perché sempre ubriaco creava fastidio in città.