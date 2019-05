Ventimiglia, festa dei lavoratori, il messaggio di speranza di Silvia Malivindi (M5S)

Ventimiglia. «Nell’augurare un buon primo maggio a tutti i lavoratori, a chi ancora un lavoro non ce l’ha, o è un precario e ha paura del futuro, voglio lanciare un piccolo messaggio di speranza. Sebbene il lavoro da fare sia ancora molto, sembra proprio che la strada intrapresa dal governo sia quella giusta visti gli ultimi dati ISTAT sull’occupazione e i dati dell’osservatorio INPS sul precariato». Lo dichiara Silvia Malivindi (M5S), consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia e candidata alle Europee del 26 maggio.

«Nei primi mesi del 2019 ci sono stati ben 208.000 posti di lavoro a tempo indeterminato in più rispetto allo stesso periodo del 2018, il M5S cerca infatti di trasformare i posti precari in posti stabili – aggiunge – Il tasso di disoccupazione è il più basso dal 2008 e quello della disoccupazione giovanile è il più basso dal 2011. Il cambiamento è iniziato, e il nostro obiettivo è portarlo anche in Europa!».