Ventimiglia. «Dopo il sondaggio di stamattina, qualcuno dorme sogni meno sereni ed è giusto così». Lo ha detto il sindaco uscente, candidato al secondo mandato, Enrico Ioculano (Pd) a margine della presentazione delle tre liste che corrono insieme a lui alle amministrative comunali del 26 maggio, riferendosi al sondaggio realizzato da Opimedia Consulting e commissionato da Riviera24.it.

Il sindaco ha esordito ringraziando l’agronomo Roberto Garzoglio, di Bordighera, per il lavoro svolto ai giardini Tommaso Reggio, location scelta per la presentazione della squadra composta da due liste civiche: ‘Ventimiglia è in movimento – Enrico Ioculano Sindaco’, ‘Ventimiglia x te’, e una partitica, quella del Partito democratico.

«Se non fosse per questa amministrazione non li avremmo i monegaschi qua – ha detto Ioculano, ricordando ai presenti il lavoro portato avanti dalla sua amministrazione – Ricordo soltanto una cosa: l’Ikea era scappata da Ventimiglia, mentre noi stiamo portando investimenti. E per portare investimenti devi essere serio, trasparente e soprattutto far lavorare chi vuole lavorare, che è una cosa semplice da fare, ma devi avere la testa per farlo, e noi l’abbiamo avuta».

Tutti i nomi dei candidati.

‘Ventimiglia X te’: Franco Todaro, 61 anni, laureato in giurisprudenza, dipendente statale; Severina Mattina (detta Rina), 45 anni, mamma a tempo pieno; Mauro Minasi, 42 anni, frontaliere autista; Vittorio Alberti, 50 anni, musicista, insegnante di musica; Giovanna Maisano, 67 anni, insegnante in pensione; Simone Vescio, 27 anni, imprenditore; Oliver Alborno, 47 anni, artigiano edile; Fabiana Caramello, 22 anni, lavoratrice dipendente, volontaria Cri; Gaetano Filiberto, 60 anni, pensionato; Soccorsa Oliviera, detta Sonia, 51 anni, imprenditrice, titolare della pasticceria Sonia; Sonia Lunetto, 53 anni, imprenditrice, titolare del Salone di parrucchieri Sunshine; Federica Luci, 38 anni, mamma e casalinga, rappresentante di classe e di istituto; Marisa Brugnano, insegnante nella scuola primaria di Ventimiglia; Valentina Gallinella, 41 anni, insegnante; Paola Tiezzi, giornalista e insegnante; Biagia Vermi, detta Ginetta, 58 anni, insegnante scuola Biancheri di Ventimiglia.

‘Ventimiglia in Movimento’: Davide Polidoro, detto Doro, 38 anni, commerciante; Simone Lubatti, 18 anni, studente; Alberto Ballestra, 58 anni, medico; Alessandra Biancheri, 23 anni, laureata in biotecnologia; Francesco Pastor, 36 anni, frontaliere, responsabile amministrativo e finanziario a Monaco; Massimo D’Eusebio, 41 anni, veterinario; Gilda De Villa, 53 anni, imprenditrice, già assessore con Claudio Berlengiero sindaco; Lorenzo Scibilia, 35 anni, geometra; Roberta Paganelli, 47 anni, lavoratrice indipendente; Luca Vescovi, 38 anni, imprenditore; Maura Bastianelli, 55 anni, professoressa di educazione fisica; Riccardo Caboni, 25 anni, impiegato e laureato; consulente uscente per il Comune in tema culturale; Silvia Sciandra, 53 anni, avvocato e sindaco uscente; Valeria Grani, 43 anni, laureata in economia e Commercio; Valeria Trucchi, 39 anni, medico; Roberto Cotta, avvocato.

Pd: Domenico De Leo, detto Mimmo, pensionato delle Ferrovie, nonché presidente del Consiglio comunale uscente; Francesco Minazzo, 25 anni dottore in filosofia; Elisa Trionfo, 46 anni, impiegata pubblica; Gabriele Chiappori, 37 anni, responsabile commerciale della ditta “Ef90”, ex assessore di Camporosso; Giancarlo Ghirri, pensionato ed ex frontaliere, padre di Alessandro, attuale consigliere; Vincenzo Vitetta, consigliere uscente e dipendente ferrovie; Federica Leuzzi, 34 anni, dietista per l’Asl 1 Imperiese, consigliere comunale uscente; Vera Nesci, avvocato e assessore uscente ai Servizi Sociali; Rosanna Menghetti, insegnante nel Principato di Monaco; Claudio Berlengiero, medico e già sindaco di Ventimiglia; Gabriele Campagna, 35 anni, architetto e assessore uscente; Mauro Lazzaretti, insegnante e consigliere uscente; Carlo Piero Trucchi, medico chirurgo; Diego Ferrari, veterinario, consigliere uscente; Loredana Crivellari, infermiera, coordinatrice Asl 1 Imperiese; Giuseppina Palumbo, 45 anni, fiorista, consigliere uscente.