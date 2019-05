Ventimiglia, ecco da chi sarà composto il consiglio comunale. Giunta ancora da definire

Ventimiglia. Il neo-eletto sindaco Gaetano Scullino ha ufficialmente nominato i membri del consiglio comunale. Il parlamentino si riunirà nei prossimi giorni: Scullino pensa di convocare l’assise all’inizio della prossima settimana.

Al momento sono stati resi noti i nomi dei consiglieri di maggioranza e opposizione. A fianco del nuovo sindaco, per la Lega ci saranno Simone Bertolucci, Andrea Spinosi, Eleonora Palmero, Marcello Bevilacqua e Roberto Nazzari; Giovanni Ascheri e Bartolomeo Isnardi rappresenteranno Fratelli d’Italia mentre per la terza lista del centrodestra, Forza Italia, ci sarà Cristina D’Andrea. Due, infine, i consiglieri della lista civica Scullino Sindaco: Tiziana Panetta e Giuseppe Palmero. Resta fuori dal consiglio Domenico ‘Nico’ Martinetto, che con la sua ‘Ventimiglia nel Cuore’ non ha raggiunto lo sbarramento del 4 per cento ma è stato determinante per la vittoria al primo turno della coalizione Scullino.

Seduti tra i banchi dell’opposizione: i candidati sindaci Enrico Ioculano e Giovanni Ballestra, insieme con Massimo D’Eusebio e Alberto Ballestra (entrambi candidati nella lista civica Ioculano sindaco), Domenico De Leo e Federica Leuzzi del Pd.