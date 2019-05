Ventimiglia, Di Muro (Lega): «L’Italia e la Liguria non possono rinunciare a Rixi al Governo»

Ventimiglia. «Il viceministro Rixi deve rimanere al suo posto: il Governo non può rinunciare all’impegno, alla serietà e alla competenza che Rixi ha messo a disposizione del Paese» – afferma Flavio Di Muro della Lega.

«In questo primo anno di Governo Rixi è stato l’esempio di cosa significhi fare politica a servizio dei cittadini, un lavoro costante per ottenere risultati concreti per il proprio Paese e per il proprio territorio. La tragedia del Ponte Morandi è forse la dimostrazione più lampante di come Rixi sia abituato a lavorare: primo rappresentante del Governo a recarsi sul luogo dopo neppure un’ora dal crollo, ha sbloccato oltre un miliardo di euro per Genova e per la Liguria, per gli sfollati, la ricostruzione del viadotto e per il rilancio dell’economia locale.

Grazie al lavoro di Rixi, poi, non si sono fermati i cantieri di infrastrutture fondamentali per il Paese come il Terzo Valico e su opere come il raddoppio ferroviario Genova-Ventimiglia è stata finalmente accesa una forte attenzione a livello internazionale. L’Italia e la Liguria non possono rinunciare a Rixi al Governo: sarebbe una follia e un danno enorme al nostro Paese e alla nostra regione in un momento importante in cui si stanno iniziando a vedere i primi segnali di ripresa» – dichiara l’onorevole Flavio Di Muro.