Ventimiglia, crede di aver ammazzato la madre e chiama i soccorsi

Ventimiglia. «Venite, ho ammazzato mia madre». E’ la chiamata disperata di un uomo, in preda al panico, al 112. Questa mattina in via Gallardi sono accorsi carabinieri, ambulanze di Croce Verde Intemelia e Croce Rossa e personale sanitario del 118. Fortunatamente, però, la situazione trovata dai soccorritori non era quella descritta dall’uomo, che avendo visto la madre, 91enne, a terra, aveva provato a rialzarla facendola però cadere di nuovo. Convinto di averle fatto del male, il figlio ha chiamato i soccorsi confessando, nelle fasi concitate della richiesta di aiuto, un omicidio in realtà non commesso.

Questo il motivo per cui sul posto sono accorse diverse pattuglie dei carabinieri, che hanno poi chiarito l’equivoco.

Sia la madre che il figlio sono stati accompagnanti in ospedale per accertamenti. Entrambi stanno bene.